Elisabetta Gregoraci, beccata a Portofino con il ventottenne Ludovico Patti: i dettagli

Il cuore di Elisabetta Gregoraci recentemente sarebbe stato colpito dalla freccia di Cupido. La showgirl, stando a quanto rivelato dalla rivista “Diva e Donna” avrebbe trascorso un weekend romantico con Ludovico Patti a Portofino.

L’inizio della loro frequentazione risale alla scorsa estate. La quarantaseienne e l’imprenditore ventottenne hanno fatto di tutto per scappare dalle macchine fotografiche. Sono, però, stati beccati in atteggiamenti molto intimi. Del giovane, titolare di un’impresa di famiglia, operante nel settore dell’edilizia, non si sa molto. Ciò che è certo è che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Per ora, nessuno dei due si è espresso sulla questione. Non hanno, infatti, né confermato , né smentito le voci. Elisabetta non ha cambiato dimora. La conduttrice continua ad abitare a Montecarlo con il figlio Nathan Falco e nelle vicinanze di Flavio Briatore. Nonostante il loro matrimonio sia finito, ormai, da tempo; gli ex coniugi continuano a frequentarsi assiduamente. I due stanno insieme, non soltanto, durante le vacanze; ma anche nelle occasioni più importanti, come i compleanni.

Non a caso, più di una volta, sia la showgirl che l’imprenditore hanno descritto il loro rapporto, utilizzando la parola “famiglia”. Nonostante non siano più marito e moglie, Elisabetta e Flavio continuano ad essere l’uno per l’altro un punto di riferimento.

Da quando il rapporto coniugale è giunto al capolinea, Briatore non è mai stato beccato più con una donna. La Gregoraci, invece, ha avuto diverse storie; sempre, però, vissute nel silenzio e di nascosto. Non resta che vedere se la relazione con Patti avrà un finale diverso.