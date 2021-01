Elisabetta Gregoraci, non passa inosservato un elemento dell’outfit casalingo: scarpe con un prezzo da capogiro

È innegabile il fatto che Elisabetta Gregoraci sia divenuta uno dei protagonisti indiscussi di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sebbene sia uscita dalla casa più spiata d’Italia, la showgirl continua ad essere uno degli argomenti più discussi all’interno della casa.

Nel corso della sua avventura nel reality, oltre a mostrare il suo forte carattere, la Gregoraci ha dato sfoggio di eleganti e lussuosi outfit. Ed è proprio sull’outfit, questa volta casalingo, che Elisabetta ha catturato l’attenzione dei social. A non passare inosservato è un paio di lussuose scarpe.

PREZZO DA CAPOGIRO – Lasciato il programma, la calabrese è subito volata dal figlio Nathan. Dopo una vacanza a Dubai, luogo in cui il ragazzo ha festeggiato il capodanno con il padre Flavio Briatore, la Gregoraci è dovuta tornare in Italia. Nella puntata andata in onda lunedì scorso, Elisabetta è tornata nel GF Vip per parlare ancora una volta con Pierpaolo Pretelli.

Dalla sua uscita dalla casa, Elisabetta si è subito attivata sui social, cercando di rispondere ad ognuno dei suoi tanti fan. Solita condividere scatti e IG Story, è proprio in una di queste che ha catturato l’attenzione degli utenti. A non sfuggire al loro sguardo attento è un elemento del suo outfit casalingo: delle scarpe non solo lussuose, ma anche esclusive.

In una foto che la mostra mentre gioca con la sua cagnolina, Elisabetta si è lasciata immortalata in tenuta casalinga: un maglione over color biscotto e dei pantaloni skinny alla caviglia in bianco. Ad attirare l’attenzione sono le scarpe sneakers “futuristiche” firmate Louis Vuitton, caratterizzate da una suola a forma di onda, la linguetta oversize e il design basso intorno alla caviglia.. Si tratta di Archlight di Louis Vuitton, un modello dallo stile futuristico della collezione Primavera/Estate 2018, un paio esclusivo.

In Italia, infatti, è in vendita a 850 euro il modello decorato con l’iconico monogram della maison. Il paio di scarpe indossate da Elisabetta Gregoraci, invece, 9.650 dollari di Hong Kong, pari a oltre 1.000 euro. Clicca qui per vedere le foto.