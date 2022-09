Elisabetta Gregoraci, outfit “estremo” per il Festival di Venezia: tante critiche sui social

Elisabetta Gregoraci è uno dei tanti volti italiani ad aver ricevuto l’invito per il Festival del Cinema di Venezia. La showgirl calabrese si è presentata con un outfit molto particolare firmato Alessandro Scervino. Vediamo cosa non è piaciuto agli utenti sul web.

Look total black… Scoperto

La bella Elisabetta ha indossato un outfit total black con giacca e pantalone in pizzo. Fin qui tutto nella norma se non fosse per il reggiseno in pizzo provocante che ha sfoggiato con tutta fierezza sotto la giacca, lasciata rigorosamente aperta. I paparazzi sono impazziti per la Gregoraci, la quale però è stata massacrata sul web.

In tanti infatti l’hanno definita volgare, non adatto ad un contesto come il Festival del Cinema di Venezia. Tante critiche ma anche tanti complimenti da parte dei fan di EliGreg. Look totalmente diverso per la premiere del film The Son.

Outfit da premiere

La showgirl calabrese, in occasione della premiere del film The Son, ha sfoggiato un abito lungo total black, molto elegante e con delle rifiniture che tagliavano il vestito a metà. In questo caso, la donna ha ricevuto la standing ovation da parte del popolo dei social.

Ecco i due outfit sfoggiati da Elisabetta Gregoraci in occasione del Festival del Cinema di Venezia: