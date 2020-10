Elisabetta Gregoraci, parla l’ex manager: “Non è mai stata innamorata di Briatore”

View this post on Instagram

«La Gregoraci? Su Flavio Briatore mente». Comincia così la lunga intervista-verità di Francesco Chiesa Soprani, agente di Elisabetta tra il 2005 e il 2007 e "amico speciale", come si definisce lui. «Elisabetta sa calcolare e gestire la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà». Fu proprio Chiesa Soprani a presentare la Gregoraci a Briatore, aiutandola quando non era così famosa. Anche per questo certe dichiarazioni della showgirl non gli vanno giù. «Con lei ho avuto un flirt, più intimo che sentimentale», prosegue il manager. «E proprio per l'intimità che c'era fra noi posso confermare che la Gregoraci si fidanzò con Briatore proprio perché lui era… Briatore. E non perché fosse interessata a lui come uomo». Tutto questo e molto di più su Nuovo in edicola domani.