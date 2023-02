Elisabetta Gregoraci, presente alla Fashion Week: manda in tilt Milano

Durante questa settimana si è tenuta la Fashion Week di Milano, dove hanno presieduto tanti volti noti a livello nazionale e a livello internazionale. Tra i tanti vip che hanno preso parte alla settimana della moda c’è stata anche Elisabetta Gregoraci che ha mandato in tilt Milano.

LA SENSUALITÀ DELLA GREGORACI – In occasione dell’attesissimo evento milanese, Elisabetta ha deciso di osare ed esibire un sensuale e spregiudicato outfit. La donna, infatti, ha optato per un completo giacca e pantaloni dorati. Nulla di “male”, se non quando la camicia viene sbottonata e Milano va in tilt alla vista della showgirl calabrese.

Non appena il bottone salta, si scopre cosa si cela sotto la camicia. A coprire la Gregoraci è un velato reggiseno nero, lasciando così senza parole i passanti e anche i paparazzi. A parlarne è stato anche un noto portale di gossip, che non ha potuto fare a meno di commentare la sensualità dell’ex gieffina.

La nota penna di Dagospia, Ivan Rota, ha così commentato il look hot e spregiudicato di Elisabetta Gregoraci:

“Ma chi è quella ragazza con reggiseno molto hot a vista nel quadrilatero della moda a Milano – si chiede con più di una punta di malizia -. Peccanti ammutoliti. Di chi si trattava? Di Elisabetta Gregoraci che stava per andare a una sfilata con Gabriel Garko“.

Per vedere le foto della showgirl calabrese, clicca qui.