Elisabetta Gregoraci riceve la benedizione di Briatore

Elisabetta Gregoraci ha ormai un nuovo amore nella sua vita. La showgirl, infatti, dopo la relazione con Flavio Briatore, ha ufficializzato la nuova storia con Giulio Fratini.

Secondo quanto rivelato dal settimanale Nuovo Tv, sembra che la modella abbia nel cassetto il sogno di poter diventare nuovamente mamma.

L’indiscrezione riguarda un dettaglio che molti fan hanno già notato. Nel corso della vacanza a Forte dei Marmi, infatti, Elisabetta ‘faceva di tutto per coprirsi il pancino‘ quando non ha mai avuto problemi a mostrarsi in costume.

I gossip corrono veloce e già si pensa a quale potrebbe essere la reazione di Briatore. “Un bebè in arrivo cambierebbe le carte in tavola anche per Flavio Briatore. Lei lo sa, è la mamma del suo erede. Nel caso di un nuovo bimbo, le darà la sua benedizione” ha rivelato un caro amico dell’imprenditore.

Insomma, che la Gregoraci e Briatore abbiano conservato un ottimo rapporto è risaputo, anche e soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco. Non c’è da stupirsi, quindi, se l’imprenditore piemontese possa essere solamente felice per l’arrivo di un nuovo bebè.