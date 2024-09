Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma tra lei e Flavio Briatore? “Ha fatto di nuovo breccia nel suo cuore”

In occasione della prima puntata Questione di stile, il nuovo programma di Elisabetta Gregoraci in onda in seconda serata su Rai2, ad essere intervistato è stato un ospite inaspettato. La conduttrice, infatti, ha voluto come ospite Flavio Briatore, suo ex marito.

A distanza di alcune ore dall’intervista, Dagospia ha lanciato un clamoroso scoop sulla chiacchierata ex coppia. Stando ad alcune voci di corridoio, ci sarebbe un ritorno di fiamma tra l’imprenditore e la presentatrice calabrese.

“Ha fatto di nuovo breccia nel suo cuore” – Nel corso della prima puntata del suo nuovo programma televisivo, la Gregoraci ha deciso di intervistare Briatore. I due hanno voluto ripercorrere alcune tappe della loro storia d’amore. I due si sono lasciati nel 2017, dopo nove anni di matrimonio e un figlio, Nathan Falco.

Nonostante la fine del loro matrimonio, i due hanno mantenuto un bellissimo rapporto per il figlio. Sempre per amore di Nathan Falco, Flavio ed Elisabetta hanno spesso trascorso le vacanze insieme. Inoltre, l’ex volto del GF Vip continua ad abitare a Monte Carlo, a pochi metri dalla casa dell’imprenditore.

A distanza di poche ore dalla fine della puntata di Questione di stile, Dagospia ha sganciato una notizia bomba. Stando a quanto scoperto dal portale gossip di Roberto D’Agostino, tra Briatore ed Elisabetta Gregoraci sarebbe in corso un ritorno di fiamma:

“Si vocifera che Flavio Briatore abbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell’”ex moglie” Elisabetta Gregoraci. Negli ultimi anni lui aveva sfoderato mezzo flirt per fare ingelosire la madre di suo figlio. E lei era finita per consolarsi tra le braccia dell’imprenditore Giulio Fratini. Ora il riavvicinamento sospetto. E il povero Giulio che fine ha fatto? Ah, saperlo…”.