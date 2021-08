Elisabetta Gregoraci, ritorno sul piccolo schermo: “Presto mi rivedrete in TV”

Dopo il successo avuto al Battiti Live, Elisabetta Gregoraci è pronta ad imbarcarsi in una nuova avventura. A raccontarlo è proprio la conduttrice stessa, che a Gente ha rivelato i suoi prossimi progetti lavorativi e il suo rapporto con l’ex marito.

“Presto mi rivedrete in TV” – Dal suo ritorno sul piccolo schermo con il GF Vip, la Gregoraci non si è fermata un attimo. La donna ha infatti condotto il Battiti Live (Radio Norba, evento poi trasmesso anche su Italia Uno), programma che ha ottenuto un buon successo in fatto di ascolti.

Stando a quanto rivelato da Elisabetta, l’ex gieffina tornerà presto sul piccolo schermo. La Gregoraci ha infatti confermato ufficialmente le voci che da tempo la vedevano presente ad uno dei programmi storici di Mediaset. Si tratta di Scherzi a Parte che in questa edizione al timone della conduzione ci sarà Enrico Papi, affiancato proprio da Elisabetta Gregoraci: “Presto mi vedrete accanto a Papi che sarà al timone di Scherzi a Parte”.

Durante la sua intervista a Gente, non è ovviamente mancato l’argomento “Flavio Briatore”. Sebbene il loro matrimonio sia giunto al capolinea da anni, recentemente si è vociferato di un possibile ritorno di fiamma tra i due.

A chiarire la situazione è stata Elisabetta, spiegando che tra lei e l’ex marito c’è solo un forte affetto. I due, infatti, sono spesso insieme, sia in vacanza che a Montecarlo, per dare un senso di famiglia a Nathan Falco, il loro figlio. Per l’ennesima volta l’ex gieffina ha ribadito che quello con l’imprenditore è un capitolo chiuso.