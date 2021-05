Elisabetta Gregoraci ritrova l’amore con Francesco Zangrillo? Lui smentisce: “Amo un’altra da tempo”

Il giornale Chi esce in edicola con il rumor di gossip tra la showgirl Elisabetta Gregoraci e l'assicuratore Francesco Zangrillo. Lui smentisce in una nota su Instagram ma gli indizi portano tutti ad un flirt in piena regola.

Il cuore di Elisabetta Gegoraci torna a battere per un uomo non certo nuovo ai rumor del gossip ma su cui vige ancora il più stretto riserbo. La bella showgirl calabrese, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore e alcuni tiepidi flirt soprattutto durante e dopo la partecipazione al GF Vip, avrebbe ritrovato il sorriso con Francesco Zangrillo, assicuratore e manager milanese.

Le informazioni su Zangrillo finiscono qui. L’uomo, la cui identità è ammantata dal più forte mistero, soltanto qualche mese fa era rimbalzato agli onori della cronaca per una presunta frequentazione con la regina di Mediaset, Barbara D’Urso. I due, secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, starebbero insieme da Natale 2020 quando, su invito della presentatrice, avrebbero trascorso insieme le vacanze in quel di Capalbio, nella sontuosa villa di lei.

La storia con la D’Urso, invece, sarebbe assolutamente tramontata per il settimanale Chi, che invece parla di una liaison tutta da scoprire tra Zangrillo e Elisabetta Gregoraci. Per il rotocalco dietro a quel meraviglioso fascio di rose mostrato ai follower su Instagram a marzo dalla bella calabrese ci sarebbe proprio lui. La foto aveva fatto subito il giro del web con la showgirl intenta ad ammirare l’imponente bouquet che le riempiva una buona metà della sua vasca da bagno.

Eppure a smentire la rivista è arrivato prontamente il messaggio dello stesso Zangrillo che in una storia Instagram ha scritto: “Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”.

Rispedito, dunque, prontamente al mittente ogni possibile rumor di una relazione con la Gregoraci. Francesco Zangrillo ammette di essere innamorato ma non svela di chi. La situazione comunque potrebbe presto avere nuovi risvolti. Le vacanze estive sono vicine e i paparazzi sono già pronti ad immortalare i vip nei loro nidi d’amore.