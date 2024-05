Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: “Lui è ancora geloso”

Elisabetta Gregoraci ha condiviso dettagli personali sulla sua relazione con l’ex marito Flavio Briatore durante un’intervista con Diletta Leotta per il podcast Mamma Dilettante. Secondo Gregoraci, Briatore non ha mai accettato pienamente la fine del loro matrimonio e continua a mostrare gelosia, un sentimento noto a tutti i loro amici e persone vicine. “Lui è ancora geloso, diciamolo. Lo sanno tutti i miei amici. Le persone accanto a me lo sanno e dicono: ‘Non si rassegnerà mai’”, ha confessato.

L’amore con Giulio Fratini

Nonostante questa situazione, Elisabetta ha chiarito che i suoi sentimenti sono cambiati e attualmente è felicemente coinvolta in una nuova relazione con l’imprenditore Giulio Fratini. Ricordando il loro primo incontro, ha raccontato di aver visto Briatore per la prima volta in un locale affollato di belle ragazze. “Era vestito malissimo, ancora mi ricordo che era pieno di colori, giacca marrone, pantalone giallo. Inizia a parlare e scopro che è una persona interessante, molto intelligente e simpatica”, ha detto.

La loro storia iniziò in modo inaspettato e romantico. Dopo un primo scambio di battute e numeri di telefono, la loro serata finì con un messaggio da parte di Briatore: “Sei di più, sei speciale, non cambiare mai”. Nonostante gli impegni, riuscirono a vedersi segretamente a Milano, dove una cena tête-à-tête segnò l’inizio della loro relazione, che si sviluppò rapidamente e durò fino al matrimonio.

Anche se il loro matrimonio è finito, Gregoraci e Briatore mantengono un legame stretto, soprattutto per il bene del loro figlio, Nathan Falco. Elisabetta ha sottolineato che, pur mantenendo questo rapporto cordiale per il figlio, ora ha trovato la felicità con il suo nuovo compagno, Giulio Fratini.