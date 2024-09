Elisabetta Gregoraci torna in forma dopo un periodo difficile: “Ho tanta voglia di ripartire”

Dopo giorni complicati, Elisabetta Gregoraci aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute. La showgirl, che ha recentemente concluso un ciclo di cure mediche, ha ripreso il lavoro, pur consapevole di dover gestire i suoi impegni con maggiore calma rispetto al passato. “Non posso più mantenere i ritmi frenetici di prima, devo prendermela con più tranquillità”, ha raccontato in una storia su Instagram, direttamente dalla sala trucco, pronta a tornare sul set dopo il difficile periodo che l’ha vista ricoverata.

Circa una settimana fa, Elisabetta aveva informato i suoi follower della necessità di fermarsi a causa di un malessere improvviso. Dopo un’estate trascorsa tra viaggi con il fidanzato Giulio Fratini, momenti con suo figlio Nathan Falco e numerosi impegni di lavoro, il suo corpo ha imposto uno stop forzato. “Arriva un momento in cui devi ascoltare il tuo corpo”, aveva spiegato, annunciando il ricovero in ospedale.

Il ritorno a casa e la conclusione delle cure

Sabato scorso, la Gregoraci aveva comunicato di essere finalmente tornata a casa, pronta a proseguire le terapie nella sua residenza di Monte Carlo. Oggi, con grande sollievo, ha confermato la fine delle cure: “Finalmente ho terminato, o almeno lo spero… È stato un periodo molto pesante, 12 giorni difficili, ma ora sono convinta che andrà sempre meglio. Non vedo l’ora di riprendere le mie cose, passo dopo passo”. Un ringraziamento speciale è andato ai suoi fan per il costante supporto dimostrato.

Un settembre imprevedibile e le sfide personali

In un post recente, Elisabetta ha condiviso una riflessione sul mese appena trascorso, caratterizzato da alti e bassi. Tra il dolore del distacco da suo figlio Nathan Falco, che ha iniziato gli studi in un college svizzero, e le difficoltà legate ai continui ricoveri, la showgirl ha affrontato un periodo emotivamente e fisicamente intenso. “Settembre pazzerello! – ha scritto –. Anche se ero preparata alla partenza di Nathan, non avevo previsto di passare così tanto tempo tra ospedali e impegni lavorativi. A volte la vita prende direzioni impreviste, e dobbiamo fermarci, anche se non lo vogliamo”.

Ora, fortunatamente, la situazione sta migliorando e Elisabetta si sente pronta a riprendere la sua routine, seppur con un passo più lento. “Adesso va meglio, e posso ripartire con calma verso tutto ciò che mi aspetta. Grazie di cuore per l’affetto ricevuto”, ha concluso, rassicurando tutti sul suo stato di salute.

Un nuovo inizio con ritmi più lenti

Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare sul set, anche se ha deciso di ridimensionare i suoi ritmi. Non ha rivelato esattamente la natura del problema di salute che l’ha costretta al ricovero, ma dalle immagini condivise emerge che ha trascorso parecchio tempo in ospedale, sottoponendosi a cure e flebo. Adesso, con lo spirito rinnovato e la voglia di riprendere i suoi progetti, promette di affrontare i prossimi impegni con maggiore equilibrio, senza trascurare il suo benessere.