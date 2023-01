Elisabetta Gregoraci, tra bikini e lusso a Dubai: pioggia di polemiche e la reazione della showgirl

Elisabetta Gregoraci in questi giorni si è concessa una bella vacanza a Dubai assieme al suo nuovo compagno Giulio Fratini, noto imprenditore. I due sono finalmente usciti allo scoperto anche sui social, dopo mesi di assoluto silenzio, ma non è della situazione sentimentale della showgirl che parleremo oggi.

Polemiche per EliGreg, tra bikini e lusso

Ormai è un dato di fatto, Elisabetta vive una vita molto agiata e nel lusso ma questo non è di certo colpa di nessuno. La donna condivide spesso scatti mozzafiato, soprattutto quando è in vacanza ma in tanti non riescono proprio ad accettare il suo stile di vita. Nelle scorse ore, la showgirl calabrese ha pubblicato una foto sulla spiaggia di Dubai con un bellissimo e alla moda bikini giallo.

Tantissimi i commenti positivi di chi apprezza le sue forme invidiabili e il suo sorriso; non potevano mancare, però, anche critiche sul suo stile di vita. “Ma torna a lavorare. Ah già tu non hai mai lavorato” tuona un utente commentando la foto. La Gregoraci, però, invece di lasciar correre, ha deciso di rispondere per le rime.

“Zio lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa. Comunque anche per questo 2023 ti consiglio il Gaviscon due volte al giorno per almeno un mese… funziona” ha risposto Elisabetta, la quale ha deciso di optare per l’ironia.

Fuga d’amore a Dubai e regali preziosi

Nei giorni scorsi, Elisabetta ha fatto sapere tramite delle Instagram Stories di aver preso un aereo e volato fino a Dubai per una bella fuga d’amore con il suo Giulio, di 12 anni più giovane. La showgirl, infatti, ha pubblicato delle stories e menzionato il profilo social di Fratini, il quale le ha condivise. Non solo, EliGreg ha mostrato anche un anello con zaffiro blu con la seguente didascalia: “Happy”. La showgirl ha poi menzionato Giulio. Sembrerebbe, dunque, che il giovane imprenditore non badi a spese per la sua amata.