Elisabetta Gregoraci tra famiglia e nuovo amore: l’intensa storia con Thomas Talin

Elisabetta Gregoraci, nota conduttrice e showgirl calabrese, sembra vivere un momento di grande intensità personale, divisa tra la famiglia che condivide con l’ex marito Flavio Briatore e una nuova relazione con Thomas Talin, giovane di 28 anni. Secondo quanto riportato da Dagospia, la frequentazione tra i due sarebbe ormai ben avviata, tanto che la Gregoraci avrebbe trascorso con Talin un romantico Capodanno, segnando un passo importante nella loro storia.

Un Capodanno tra baci e festeggiamenti

Durante le festività natalizie, la Gregoraci avrebbe gestito la sua vita su due fronti. Da un lato, ha trascorso del tempo con Briatore e il figlio Nathan Falco, documentando tutto con foto sui social che ritraggono un clima di affetto e unità familiare. Dall’altro, ha dedicato momenti significativi a Talin, con cui avrebbe celebrato l’arrivo del 2025 in un’atmosfera tutt’altro che discreta.

Secondo Dagospia, Talin avrebbe già introdotto la conduttrice alla propria famiglia, con il padre, titolare di un’agenzia immobiliare, che sarebbe rimasto entusiasta della nuova compagna del figlio. A Saint Moritz, proprio in occasione del Capodanno, sarebbe stata organizzata una festa in onore della coppia, durante la quale Gregoraci e Talin si sarebbero scambiati un bacio appassionato davanti a tutti gli invitati.

La reazione di Briatore e la fine della riservatezza

Nonostante la nuova relazione sembri procedere a gonfie vele, non sono mancate le tensioni. Si vocifera che Briatore non abbia preso bene la pubblicità data alla storia tra l’ex moglie e Talin, soprattutto dopo la diffusione delle prime immagini che li ritraevano insieme. Secondo alcune indiscrezioni, l’imprenditore piemontese avrebbe reagito bloccando temporaneamente la Gregoraci sul cellulare, infastidito non tanto dalla relazione in sé, quanto dalla mancanza di discrezione.

Va notato che, dal momento della separazione con Briatore, Elisabetta non ha mai reso pubbliche altre relazioni sui social o in interviste. Sebbene fosse noto che avesse avuto altri legami, li ha sempre gestiti con estrema riservatezza. Con Talin, invece, la situazione è diversa: la storia sta emergendo con grande visibilità e sembra destinata a diventare un capitolo importante nella vita della showgirl.