Elisabetta Gregoraci, travolta dalle critiche dopo il Battiti Live: “Non sa condurre”

Ancora una volta Elisabetta Gregoraci si è trovata inaspettatamente al centro delle polemiche. Questa volta a non piacere al pubblico è stata la sua conduzione al Battiti Live, andato in onda ieri in prima serata.

“Non sa condurre” – Per il quinto anno di fila, Elisabetta è stata confermata alla conduzione del Battiti Live. Al fianco della Gregoraci c’è Alan Palmieri, che oltre al ruolo di presentatore ricopre anche quello di direttore artistico.

Nonostante non sia stata la prima volta che la showgirl calabrese si trova al timone della conduzione, sul palco la donna è apparsa insicura. Abbastanza impacciata da commettere qualche piccola gaffe come con il titolo del singolo di Francesco Gabbani Volevamo solo essere felici, diventato Volevo solo essere felici.

Piccolo scivoloni che non sono però passati inosservati al pubblico da casa. Sui social, infatti, svariati utenti si sono scagliati contro l’ex moglie di Flavio Briatore. In molti hanno messo in discussione le sue capacità da conduttrice.

“Senza gobbo sarebbe la sua fine, tra l’altro non sa nemmeno leggerlo”, così si legge su Twitter. Qualcuno ha anche tirato in mezzo Mariasole Pollio, che da qualche hanno commenta a bordo campo l’evento musicale:.

“La vera assurdità è che ancora le facciano condurre sto programma, che sarebbe pure carino se non fosse per lei. È cresciuta di più la Pollio!”.

Come commenterà Elisabetta Gregoraci queste critiche? Al momento la showgirl è pronta a cimentarsi in una nuova esperienza televisiva. Su Rai 2, infatti, la donna prenderà parte, insieme ad altri vip, al programma Nudi per la vita.