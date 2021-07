Elisabetta Gregoraci: un utente l’accusa di essere l’amante di Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci è attualmente impegnata con la conduzione del programma che andrà in onda a Luglio su Italia 1, ”Battiti Live”. Da poco la donna si è trovata a dover affrontare un’accusa davvero pesante, ossia quella di essere l’amante di Pierpaolo Pretelli.

UN UTENTE DEL WEB ACCUSA ELISABETTA GREGORACI DI ESSERE L’AMANTE DI PIERPAOLO PRETELLI – Un utente del web sconosciuto pare abbia usato delle frasi pungenti nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Insomma non è stato per niente gentile, ha infatti affermato: “È diventata l’amante di Pierpaolo, che schifo… Almeno fallo lasciare… Ti sei presa un treno per andare da lui, ma di che problemi soffri?? È fidanzato, sei una mamma, ci sono persone che ti vedono e hanno fatto, ma che schifo è questo? Almeno fallo lasciare e vi vedete ma addirittura fare l’amante… Sei pessima” .

Insomma sono state parole piuttosto pesante per la soubrette calabrese che attualmente ha dichiarato di essere single. Anche perché l’ex velino di ”Striscia La Notizia”, ha attualmente una storia d’amore con Giulia Salemi, web influencer italo-persiana, nata proprio all’interno del ”Grande Fratello Vip”.

Certo, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli c’è stato del tenero all’interno della casa più spiata d’Italia, ma le cose non sono andate oltre soprattutto per volere della donna. Alla fine, infatti, sono rimasti solo ottimi amici. Infatti Pierpaolo ha deciso di rifarsi una storia proprio all’interno della casa.

LE PAROLE DI REPLICA DELLA GREGORACI – Insomma si è trattato solo di parole di poco conto, basate praticamente sul nulla. Anche Elisabetta Gregoraci ha voluto dire la sua in merito alla vicenda. Su Twitter infatti ha scritto, sotto la frase di quello stesso utente: . “Ma non ti vergogni? Fossi in te mi vergognerei“ . Insomma ha deciso di smentire categoricamente quanto detto dall’utente sconosciuto.