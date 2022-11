Elisabetta Gregoraci, vola a NewYork insieme al figlio Nathan: outfit comodi, ma trendy

Nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci si è concessa una breve vacanza a New York. La showgirl calabrese non è partita da sola, ad accompagnarla, infatti, c’è stato Nathan Falco Briatore, nato dal matrimonio con Flavio. Anche in quest’occasione l’ex volto del GF Vip ha sfoggiato dei look trendy.

GLI OUTFIT NELLA GRANDE MELA – Durante la breve vacanza nella Grande Mela, mamma e figlio si sono concessi qualche giorno da turisti. Immersi nell’atmosfera frenetica di New York, esplorando Time Square, Central Park, Manhattan, Brooklyn. La showgirl e Nathan, inoltre, si sono concessi anche un evento mondano.

I due, infatti, hanno preso parte al Heidi Klum Halloween Party 2022. Si tratta di una festa esclusiva che la modella (che con Flavio Briatore ha avuto la figlia Leni Klum) organizza ogni anno. A questo evento sono stati invitati anche Elisabetta e Nathan che per l’occasione si sono travestiti da diavoletta e zombie assassino.

Sempre molto attiva sui social, Elisabetta Gregoraci ha voluto condividere con i tantissimi fan questa vacanza oltreoceano, mostrando i look casual ma trendy indossati in quei giorni. Se sui red carpet e agli eventi mondani la conduttrice sfoggia outfit sensuali e alla moda, in occasione del viaggio a New York ha optato per la comodità, senza però rinunciare ad essere trendy.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha indossato tute colorate, felpe, jeans larghi o strappati, crop top e cappellini da baseball. Non ha però rinunciato ad esibire qualche capo più rock come i pantaloni lucidi in vernice nera, con stivali scuri alti fino al ginocchio, alternato a uno stivaletto più basso, il tutto abbinato a una maglietta con scollo a V.

