Élite: ariete

ARIETE ♈️ Samuel

Samuel incarna le caratteristiche psicologiche dell’Ariete, ovvero il coraggio, l’energia, la lotta per l’affermazione di sé e dei propri desideri, ma anche aspetti meno luminosi, come l’inclinazione all’uso della forza, della violenza, per conquistare ciò che è sentito come prioritario. È molto irruente e ha tratti caratteriali quasi irrazionali, nella loro impulsività. È diretto, preciso e dice quello che pensa, senza farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Può essere molto irritabile, se qualcosa non va nel verso che si aspetta. Benché assuma un aspetto coraggioso, questo può essere una copertura: in realtà, si sente spesso minacciato e vuole dimostrare di sapersi difendere. Rivela un cuore gentile e generoso.