Toro ♉️ Nadia

Come Nadia, il Toro è alla ricerca di sicurezza e serenità. È paziente e determinato, non disdegna i lavori umili e manca totalmente di esibizionismo. In amore è generalmente molto cauto: prima di avventurarsi in una relazione sente l’esigenza di provare prima di avere la sicurezza che un’eventuale unione porti a qualcosa di costruttivo e duraturo e soprattutto, che questa, sia presa sul serio dal partner.