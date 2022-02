Eliza Taylor e Bob Morley torneranno a recitare insieme.

I due attori australiani sono stati tra i protagonisti della serie The 100, creata da Jason Rothenberg, per sette stagioni. La serie è andata in onda sul canale The CW 2014 al 2020. Sul set i due si sono innamorati e nel 2019 si sono sposati.

Ulteriori dettagli sul progetto con Eliza Taylor e Bob Morley:

La rivista Deadline conferma che i due attori saranno i protagonisti del thriller sci-fi I’ll Be Watching. Nel film l’attrice interpreterà una donna che dovrà lottare per la propria vita dopo essersi trasferita in una nuova casa molto isolata. Bob Morley interpreterà il marito del personaggio di Eliza. Nel cast vi saranno anche David Keith, Bryan Batt e Hannah Fierman. Erik Bernard è il regista della pellicola ed Eliza Taylor rientra tra i produttori esecutivi.