Elizabeth Lail si unisce al reboot di “Gossip Girl” e al film “Mack and Rita”

Elizabeth Lail, conosciuta principalmente per avere interpretato Guinevere Beck nella serie Netflix You, ha ottenuto due nuovi emozionanti ruoli.

La rivista Deadline riporta infatti che l’attrice avrà un ruolo nel reboot di Gossip Girl, prodotto da HBO Max. Non sono ancora stati rilasciati però ulteriori dettagli sul ruolo dell’attrice e sull’importanza che avrà all’interno del progetto.

Oltre al progetto televisivo, vedremo Elizabeth Lail anche in un film indipendente, intitolato Mack and Rita.

Alex Sacks produrrà il progetto.

Nel film l’attrice interpreterà la protagonista, Mackenzie Martin.

Ulteriori dettagli su Mack and Rita con Elizabeth Lail:

“Mackenzie Martin è una trentenne stanca di continuare di cercare di stare al passo con tutto quello che la circonda. Da quando è piccola infatti il suo sogno è sempre stato quello di essere come sua nonna, che l’ha cresciuta: una donna sicura di sé, capace di dire di no e minimamente preoccupata dal pensiero altrui. Inoltre Mack ha sempre adorato indossare felpe comode e andare a dormire molto presto, senza interessarsi alle uscite notturne. Alla festa di addio al nubilato della sua migliore amica a Palm Springs, Mack inciampa su una capsula di regressione sonora e ne esce come una donna di 70 anni, facendosi chiamare zia Rita. Mack scoprirà che l’essere sicuri di sé non è scontato a qualsiasi età perché l’accettazione è un processo interiore che si sviluppa attraverso esperienze di vita.”

Diane Keaton interpreterà Rita mentre Taylour Paige sarà Carla, la migliore amica della protagonista.