Elle Fanning interpreterà Ali MacGraw nel film “Francis and The Godfather”

Elle Fanning sarà tra i protagonisti del film Francis and The Godfather di Barry Levinson.

Il film girerà attorno alle peripezie che attraversò Francis Coppola per riuscire a realizzare il film che ha dato vita a un’intero genere: Il Padrino.

Il Padrino è considerato uno dei film migliori ad essere stato prodotto ma ai tempi vi erano molti dubbi sulla riuscita del progetto.

All’epoca, i primi anni ’70, Francis Coppola aveva soli 31 anni. La sua idea di trasformare l‘omonimo romanzo di Mario Puzo in un film di Hollywood non era stata accolta con entusiasmo. Nonostante le premesse fossero interessanti le grandi case cinematografiche avevano delle riserve sull’enorme budget che sarebbe stato necessario per realizzare il progetto nella città di New York. Altro oggetto di perplessità e dubbi era l’insistenza di Coppola nel voler Marlon Brando nel ruolo del protagonista, il patriarca Don Corleone, capo della famiglia mafiosa. Brando all’epoca era considerato troppo eclettico ed erano anni che un suo film non riscuoteva successo al botteghino. Inoltre vi era anche paura che esponenti reali di famiglie mafiose negli Stati Uniti non avrebbero apprezzato vedere la loro realtà sbattuta al centro di un progetto così ambizioso.

La Fanning si aggiunge a un cast composto da Oscar Isaac, Jake Gyllenhaal ed Elisabeth Moss. I tre attori interpretano rispettivamente Francis Coppola, Robert Evans ed Eleanor Coppola.

Elle Fanning interpreterà Ali MacGraw, un’attrice ed ex modella che ai tempi della realizzazione di Il Padrino era sposata con Robert Evans, capo della Paramount Pictures.

Barry Levinson ha commentato la scelta di Elle Fanning per il ruolo:

“Elle è una delle attrici più versatili e incredibili del momento. Sono estremamente felice che lei si sia unita al meraviglioso cast di Francis and The Godfather. Il suo talento accrescerà la potenza del film”.

Endeavor Content si occuperà dei diritti per la distribuzione internazionale della pellicola assieme a FilmNation.