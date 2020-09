Elle Fanning sarà Michelle Carter nella serie “The girl from Plainville”

Elle Fanning sarà a protagonista della miniserie di Hulu The girl from Plainville.

La miniserie è ispirata alla storia vera di Michelle Carter, accusata di aver incoraggiato il suo ragazzo, Conrad Roy III, a suicidarsi attraverso dei messaggi. Gli eventi si verificarono nel 2014 quando la ragazza aveva solo 17 anni mentre Conrad Roy III ne aveva 18. I due si erano conosciuti durante una vacanza in Florida ed erano rimasti in contatto. La loro era una relazione a distanza, basata principalmente sullo scambio di messaggi. Pare infatti che i giovani si fossero visti non più di un paio di volte nell’arco di tre anni.

Il titolo della serie si rifà all’articolo di Esquire di Jesse Barron, The girl from Plainville, che si riferisce alla cittadina della giovane ragazza.

Lo show di Hulu esplorerà la relazione tra Michelle Carter e Conrad Roy III e gli eventi che hanno portato alla sua morte e, in seguito, alla sua controversa condanna per omicidio colposo involontario. Dopo un travagliato processo, conclusosi a febbraio 2019, la ragazza era stata condannata a 15 mesi di prigione. Il giudice aveva stabilito che la ragazza fosse colpevole di aver incitato il ragazzo a suicidarsi in una attraverso più di 1000 messaggi. Inoltre Michelle Carter gli aveva detto esplicitamente in una telefonata di tornare nella sua macchina piena di monossido di carbonio.

Il caso spaccò l’opinione americana all’epoca, invitando alla riflessione sui limiti della libertà di espressione, il peso delle proprie parole e cosa renda una persona un assassino.

Michelle Carter ha iniziato a scontare la sua pena a febbraio 2019. In seguito è stata rilasciata a gennaio 2020 per buona condotta.

Nella miniserie di Hulu Elle Fanning interpreterà proprio Michelle Carter.

Inoltre la giovane attrice sarà anche uno dei produttori esecutivi del progetto, insieme agli sceneggiatori e showrunner Liz Hannah e Patrick Macmanus.

Si tratta della seconda collaborazione di Elle Fanning con la piattaforma Hulu. L’attrice è infatti la protagonista della serie The Great di Hulu che è stata recentemente rinnovata per una seconda stagione.