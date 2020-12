Elliot Page, star di The Umbrella Academy, annuncia di essere transgender

Elliot Page, attore statunitense attualmente nel cast della serie Netflix The Umbrella Academy, ha rivelato sul proprio profilo instagram di essere transgender.

Elliot Page deve la sua notorietà alla pellicola Juno del 2007 per la quale si era aggiudicato una candidatura ai Premi Oscar.

L’attore ha caricato su instagram un lungo post per spiegare il proprio percorso, chiedendo alla stampa e al pubblico di rispettarlo.

Page esordisce scrivendo:

“Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans. I miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato di poterne parlare. Di essere qui. Di aver raggiunto questo punto della mia vita.”

Il messaggio dell’attore continua invitando i fan e la stampa a mostrare non solo supporto ma anche pazienza e rispetto, sottolineando la posizione privilegiata in cui si trova ma anche le paure con cui deve convivere ogni giorno. La violenza verso la comunità trans è pervasiva e multiforme: non solo gli omicidi verso membri della comunità sono in aumento ma anche il mancato accesso alle cure necessarie e la rappresentazione mediatica contribuiscono a un clima ostile e crudele. Elliot Page si mostra lucido, critico ma anche pronto a unirsi alla lotta attraverso la propria piattaforma che lo mette in risalto.

Riportiamo il messaggio condiviso dall’attore:

Elliot Page è sposato dal 2018 con Emma Portner.