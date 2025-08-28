Elmas di ritorno a Napoli, un anno e mezzo dopo

Elmas sta per tornare ufficialmente a Napoli e lo fa dopo ben 600 giorni. Questo è un trasferimento che fa felici tutti, con il calciatore che ha voluto trasferirsi nuovamente nella città che lo ha reso quel che è

Eljif di ritorno

Eljif Elmas è (quasi) ufficialmente un giocatore del Napoli. Manca veramente pochissimo per il suo annuncio e il Napoli ha spinto fortemente per riavere con sé il calciatore macedone. Calciatore macedone che vuole tornare a splendere in azzurro, dopo che ha lasciato per il poco spazio che ha trovato nella stagione del decimo posto.

A parlarne il Corriere dello Sport: “Seicento giorni dopo, Elif Elmas. Il grande ritorno si avvicina, lui non contempla altre soluzioni e il Napoli lo ha scelto ormai da tempo. Sì: Conte ha avallato la scelta di puntare su un jolly in grado di ricoprire più ruoli, a cominciare dalla casella sinistra del versante offensivo, così da completare la coppia con Lang. Alla maniera di Ndoye: in linea generale, tutto sommato, per caratteristiche, intensità e spessore fisico è probabilmente la soluzione più vicina. Elmas, in più, ha anche filamenti napoletani nel Dna: quattro stagioni e mezza, dall’estate 2019 a dicembre 2023, 189 partite tra campionato e coppe, 19 gol e 11 assist”.

Ecco il vero motivo per cui ha lasciato Napoli

L’agente del calciatore qualche tempo fa ha rivelato perché sia andato via da Napoli: “È stata una scelta condivisa col Napoli. Era il momento di provare una nuova avventura. Voleva avere più minuti ed essere un giocatore più importante, potendo essere più decisivo dopo l’annata importante come quella dell’anno scorso. Ma è sempre stato rispettoso verso i compagni e ha accettato le decisioni tecniche”.