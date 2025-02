Elmas è stata la grande intuizione di Ancelotti e del figlio: fondamentale per il terzo Scudetto del Napoli

Carlo Ancelotti, durante la sua esperienza a Napoli, non ha raggiunto i risultati sperati. Nonostante un secondo posto distante dalla Juventus e un esonero arrivato dopo una deludente settima posizione in campionato, l’allenatore di Reggiolo e suo figlio hanno lasciato il segno con alcune intuizioni di mercato.

Molti sono i retroscena, però, dei pochi mesi passati a Napoli da Ancelotti ed uno di questi riguarda proprio suo figlio Davide. Proprio su consiglio di Davide Ancelotti, infatti, Aurelio De Laurentiis decise di acquistare Elif Elmas, un calciatore che, a distanza di anni, fa ancora parte della rosa azzurra ed è praticamente diventato il jolly Scudetto dello scorso anno di Luciano Spalletti.

Neppure il passaggio agli ottavi di Champions League riuscì a salvare la sua panchina, ma il suo occhio per i talenti ha influenzato il club in maniera significativa. Una delle sue principali intuizioni fu l’acquisto di Eljif Elmas, che arrivò a Napoli proprio su esplicita richiesta di Ancelotti. Il tecnico vedeva nel centrocampista macedone un giocatore di grande prospettiva, considerandolo addirittura superiore a calciatori affermati come Barella, come riportato dalla redazione sportiva di Televomero.

Ancelotti e suo figlio hanno portato a Napoli un grande talento, un calciatore che con maggiore continuità potrebbe arrivare a valere una cifra anche vicina ai 40-50 milioni ma che spesso ha dovuto fare i conti con la panchina ed uno scarso utilizzo.

ELIF ELMAS IL GRANDE COLPO FIUTATO DA CARLO ANCELOTTI AI TEMPI DI NAPOLI: L’ESTERNO AZZURRO E’ STATO FONDAMENTALE PER LA CONQUISTA DEL TERZO SCUDETTO DI SPALLETTI

Elmas è un calciatore molto duttile, può giocare in diversi ruoli del campo. Può essere utilizzato come mezz’ala, come trequartista ed anche come esterno d’attacco. A Napoli non è stato titolare ma il dodicesimo uomo per la squadra. Per Spalletti è stato fondamentale per le rotazioni che aveva in mente. Paragonarlo a Barella non è stata cosa da poco e forse è stato anche esagerato. Quel che però è certo è che il macedone è stato un grande colpo di mercato fiutato da Carlo Ancelotti.