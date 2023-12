Elmas il preferito di Mazzarri, ma fu bocciato da Garcia

Eljif Elmas sarebbe uno dei giocatori preferiti, al momento, di Walter Mazzarri. Il tecnico lo vede come uno dei punti fermi della propria rosa

Walter Mazzarri vede di buon occhio il talento macedone, che sembra essere il suo profilo preferito all’interno della rosa partenopea. Gli azzurri non stanno incanalando risultati propriamente positivi, ma l’ambiente lo è a discapito di quanto si pensi.

Walter Mazzarri, difatti, sembra aver portato un clima più sereno con il Napoli che ora gioca più tranquillo. Eljif Elmas vede di più il campo e Mazzarri vuole sfruttarlo al meglio possibile. Il giocatore macedone era tra i non visti di buon occhio da Rudi Garcia, che lo teneva segregato in panchina.

Massimo Sparnelli ha parlato della questione

“Vi posso dire che il calciatore preferito da Walter Mazzarri in questo momento, è Elmas. Il mister ritiene il giocatore macedone un elemento fondamentale per la sua squadra”. Così il giornalista, ex addetto stampa del Napoli, ha detto a Tele A durante la trasmissione Tifosi Napoletani.

Parole che vanno in contrapposizione a quelle di uno dei suoi intermediari, che ha detto: “Eljif sta giocando la sua quinta stagione a Napoli, ciononostante è uno dei più giovani in rosa. Era arrivato a Napoli voluto da Giuntoli e Ancelotti, che ha avuto il piacere di rivedere dopo la partita con il Real. Vanta 52 presenze con la Nazionale, è molto stimato in ambito europeo, quest’estate c’erano numerosi club interessati al suo cartellino, tra cui squadre di Premier, Bundesliga e Liga. Tra le squadre menzionate posso confermare l’interesse del Lipsia. Per quanto riguarda il rinnovo, le persone autorizzate siamo io e suo padre, abbiamo avuto un paio di incontri con la vecchia dirigenza senza raggiungere un accordo, siamo in attesa di capire quanto sia per il Napoli un giocatore importante”.