Elmas, l’avventura al Lipsia ha un inizio da incubo

Eljif Elmas si è trasferito da poco al Lipsia dal Napoli, ma la nuova avventura sembra non essere iniziata nel migliore dei modi. Pochi minuti e troppi gol subiti

La nuova avventura del macedone ex Napoli in Bundesliga non è iniziata nel migliore dei modi. Il Lipsia, infatti, nelle ultime tre partite ha collezionato altrettante sconfitte subendo 9 reti e facendone 4. Incolpevole Eljif Elmas, che per ora pur avendo collezionato minutaggio in tutte e tre le sfide si ritrova a non aver effettivamente inciso.

Il centrocampista, infatti, per ora sono 21 i minuti totali collezionati dal macedone che si ritrova a doversi inserire nelle rotazioni di Marco Rose. Decisamente non un inizio spumeggiante come ci si aspettava, con la squadra tedesca che ora si ritrova al quarto posto a -4 dallo Stoccarda terzo in classifica.

Ancora troppo presto

Per ora è ancora prematuro poter dire se l’addio al Napoli sia stata una scelta azzardata, ma la stagione del Lipsia al momento si ritrova ad avere un brusco stop. La squadra tedesca è ancora in corsa su ogni fronte, nonostante il cammino al momento sembri totalmente difficile.

In Champions League affronteranno il Real Madrid, non un avversario tranquillo, in una doppia sfida che sarà complicata per Elmas e compagni. In campionato, invece, appare difficile un rientro nella corsa alla vittoria finale. Il Bayer Leverkusen è a +16 e l’unica squadra che sembra poter lottare con loro è il Bayer Monaco. Sarà una stagione quasi sicuramente priva di trofei per il Lipsia, che ora cercherà in ogni modo di qualificarsi alla prossima Champions League.