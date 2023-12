Elmas-Lipsia, trattativa in stato avanzato. Fabrizio Romano annuncia: “Al Napoli 25 milioni di euro”

Elif Elmas sta per dire addio alla SSC Napoli. Conferme arrivano dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale ha rilasciato il seguente aggiornamento sul calciatore macedone: “Lipsia in trattiva per ingaggiare Eljif Elmas – è stata presentata un’offerta da 25 milioni di euro. Trattativa in corso con il Napoli perché Elmas ha voglia di cambiamento e vuole provare nuove esperienze nel 2024. Sarebbe un trasferimento a titolo definitivo”.

La trattativa è quindi in stato avanzato con il calciatore che avrebbe chiesto la cessione al presidente Aurelio De Laurentiis. Da parte del giocatore sarebbe quindi arrivato l’ok visto il poco spazio in questa stagione.

ELMAS ADDIO NEL MERCATO DI GENNAIO, 25 MILIONI DI EURO ALLA SSC NAPOLI

Già ieri l’edizione del Corriere dello Sport annunciava l’operazione: “Tra l’altro, la sua posizione tornerà fortemente in copertina in vista del mercato di gennaio: il Lipsia, in estate già molto interessato a Elif, s’è fatto ancora vivo con il Napoli con tanto di offerta che tra base fissa e bonus si aggira intorno ai 25 milioni di euro (20+5)”.

“Il gioiello della nazionale nord macedone ha tanti estimatori: anche il Liverpool, qualche mese fa, ci provò esattamente come i tedeschi”, ha concluso il Corriere dello Sport.