Napoli, il centrocampista che ha colpito Conte con due semplici mosse

Di Francesca Panico
Fonte Flickr

Eljif Elmas è tornato da poco ad indossare la maglia azzurra. Il centrocampista è stato ceduto dal RB Lipsia con un contratto di prestito, con diritto di riscatto.

L’attaccante, voluto dallo stesso Conte, non ha mai dimenticato Napoli e la squadra partenopea. Ha, sin dalla sua vendita, sperato di potervi far ritorno. E ciò, oggi è accaduto.

La sua esperienza nella squadra tedesca non è stata delle migliori. Elmas, infatti, qui non ha trovato molto spazio. Il giovane macedone ha registrato dall’  2023 solo diciassette presenze in campo, senza mai riuscire a trovare la rete. Nell’2025 è stato ceduto con diritto di riscatto e per breve tempo al Torino; per poi, contro le aspettative di molti, fare ritorno al Napoli.

Le sue abilità risiedono nella sua ampia duttilità. Il centrocampista riesce, infatti, a ricoprire più ruoli, dall’esterno all’offensivo.

Nonostante sia arrivato da poco, Elmas ha già colpito con due semplici mosse il mister Antonio Conte. Non appena atterrato all’aeroporto, subito si è diretto a Castel Volturno, per raggiungere i suoi compagni di squadra. Si è messo a completa disposizione, riferendo di poter giocare sempre e dovunque. Ciò non è passato inosservato agli occhi dell’allenatore. Non a caso, sarà convocato nella partita contro la Fiorentina.

