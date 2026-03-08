domenica, Marzo 8, 2026
HomeSportCalciomercatoElmas vuole restare a Napoli
SportCalciomercato

Elmas vuole restare a Napoli

Redazione Dailynews
Di Redazione Dailynews
0
Elif Elmas con la maglia del Napoli nel 2021, fonte: Wikipedia

C’è un azzurro che sta facendo benissimo col Napoli ed ha tutte le intenzioni di rimanerci anche il prossimo anno: si tratta di Eljif Elmas. Il macedone, alla sua seconda avventura napoletana, sta davvero impressionando Antonio Conte per la sua duttilità tattica.

Si tratta di un vero jolly, può ricoprire infatti facilmente più ruoli a centrocampo e, nell’ultimo turno, ha anche ritrovato la rete contro il Torino, club dove lo scorso anno il macedone ha anche giocato in prestito. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, sta valutando il riscatto definitivo dal Lipsia.

A riportare tutto è stato il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul social X: “Elmas vuole restare a Napoli, il quale sta valutando l’acquisto a titolo definitivo”.

La cifra per il riscatto del ventiseienne si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, cifra facilmente alla portata del club azzurro, che due anni fa lo aveva venduto al club tedesco per circa 25 milioni di euro. Il discorso è rimandato a fine stagione, ma con ogni probabilità Elmas sarà confermato in azzurro.

Articolo precedente
Il Corriere dello Sport anticipa la data di rientro di Di Lorenzo
Articolo successivo
Napoli, un acquisto di Manna poco sponsorizzato potrebbe essere la sorpresa del futuro
Redazione Dailynews
Redazione Dailynews
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode