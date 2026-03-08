C’è un azzurro che sta facendo benissimo col Napoli ed ha tutte le intenzioni di rimanerci anche il prossimo anno: si tratta di Eljif Elmas. Il macedone, alla sua seconda avventura napoletana, sta davvero impressionando Antonio Conte per la sua duttilità tattica.

Si tratta di un vero jolly, può ricoprire infatti facilmente più ruoli a centrocampo e, nell’ultimo turno, ha anche ritrovato la rete contro il Torino, club dove lo scorso anno il macedone ha anche giocato in prestito. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, sta valutando il riscatto definitivo dal Lipsia.

A riportare tutto è stato il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul social X: “Elmas vuole restare a Napoli, il quale sta valutando l’acquisto a titolo definitivo”.

La cifra per il riscatto del ventiseienne si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, cifra facilmente alla portata del club azzurro, che due anni fa lo aveva venduto al club tedesco per circa 25 milioni di euro. Il discorso è rimandato a fine stagione, ma con ogni probabilità Elmas sarà confermato in azzurro.