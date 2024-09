Elmas non incide al Lipsia: solo sedici partite e pochi minuti giocati in nove mesi in Germania

Eljif Elmas si è trasferito lo scorso gennaio al Lipsia dal Napoli, ma la nuova avventura sembra non essere iniziata nel migliore dei modi. Al Lipsia, infatti, nei primi nove mesi, sono soltanto sedici le presenze e zero le reti messe a segno da parte dell’ex calciatore della SSC Napoli.

Il centrocampista, infatti, è partito spesso dalla panchina e non ha mai inciso. Decisamente non un inizio spumeggiante come ci si aspettava, con la squadra tedesca, e lo stesso calciatore, che sta pensando se l’investimento deve essere o meno rivalutato.

ELIF ELMAS NON INCIDE AL LIPSIA E SI PARLA DI UN POSSIBILE RITORNO ALLA SSC NAPOLI NEL 2025: L’ADDIO AL CLUB PARTENOPEO E’ STATA UNA SCELTA AZZARDATA?

Per ora è ancora prematuro poter dire se l’addio al Napoli sia stata una scelta azzardata, ma neanche in queste stagione sembra essere tra le grazie dell’allenatore. Il Lipsia sarebbe ben disposto a vendere il calciatore, ma alle sue condizioni. Infatti, i tedeschi di proprietà Red Bull non avrebbero necessità di cedere e vorrebbero raccimolare una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Soldi che il Napoli vorrebbe ammortizzare, magari, con un prestito con diritto di riscatto o obbligo a determinate condizioni.

Il Lipsia starebbe pensando, a pari di un’offerta partenopea, di cautelarsi ed eventualmente inserire un obbligo di riscatto. La trattativa si può sviluppare a gennaio su queste basi, ma con il Napoli che deve primariamente capire quanto può e vuole spendere per il macedone.