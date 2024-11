Elmas può tornare al Napoli: niente pace per il macedone

Eljif Elmas, arrivato al Red Bull Lipsia lo scorso inverno dal Napoli per 24 milioni di euro, ha avuto un rendimento insufficiente. Ci sono chiare indicazioni di una sua possibile partenza anticipata in estate, attraverso una cessione o un prestito. Il Napoli, suo ex club, avrebbe manifestato un forte interesse a riacquistarlo

Eljif Elmas si è trasferito in Germania dal Napoli lo scorso inverno. Tuttavia, ha dovuto affrontare delle difficoltà per ottenere del tempo di gioco, avendo giocato solo 274 minuti in 16 partite la scorsa stagione e solo 29 minuti nella stagione in corso, di cui 33 solo in Europa, iniziata per lui solo durante una partita di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Il suo valore di mercato è sceso a 15 milioni di euro, 5 milioni in meno rispetto all’estate. Sebbene sia sotto contratto fino al 2028, in Italia si ipotizza già che il Napoli possa essere interessato a rifirmarlo se la sua situazione al Lipsia non dovesse migliorare. Specialmente perché il giocatore vorrebbe ritornare in campo e al Lipsia non sembra poterlo fare.

Caos per un possibile ritorno

Il ritorno di Elmas potrebbe essere clamoroso sia a Napoli, sia in Turchia. Infatti, il macedone ha aperto ad un ritorno nella Superleague Turca, ma non al Fenerbahce. Il 24enne playmaker, che ha lasciato il segno al Fenerbahce prima di trasferirsi al Napoli in Serie A, è emerso come un obiettivo chiave per i giallorossi del Galatasaray.

Il Galatasaray sarebbe intenzionato a ottenere un prestito per il talentuoso centrocampista, con l’obiettivo di finalizzare il trasferimento senza incorrere in spese di trasferimento. La situazione di Elmas al Lipsia è diventata sempre più precaria, in quanto fatica a ritagliarsi un posto nell’undici titolare. I turchi hanno intensificato la ricerca di un rinforzo a centrocampo negli ultimi giorni e il nome di Eljif Elmas ha suscitato un’ondata di nostalgia nei tifosi locali, molti dei quali ricordano il suo periodo di grande impatto nella Süper Lig con possibile malcontento da parte dei tifosi del Fenerbahce.