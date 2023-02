Elmas: titolare aggiunto da 16 milioni di euro

Elmas è arrivato a Napoli nel 2019 per un affare complessivo di ben 16 milioni di euro. Una cifra considerevole, quindi, quella che il presidente De Laurentiis ha deciso di investire per un giovane che non aveva ancora compiuto vent’anni.

L’ex Fenerbahce, però, è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio sfruttando al meglio il proprio potenziale. Non a caso il mister Spalletti lo ha schierato come sostituto di Kvaratskelia quando era infortunato.

Ad oggi, il ruolo di Elmas può essere definito davvero quello di titolare aggiunto che incanta i tifosi con le sue 153 presenze e 17 reti messe a segno.

Considerando che alcuni lo definiscono anche ”meglio di Zielinski” non stupisce il fatto che la SSC Napoli abbia già ricevuto diverse offerte per la cessione. Quello che sembra chiaro, però, è che il ds Giuntoli non abbia intenzione di trattare per il macedone.