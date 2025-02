Elodie, Andrea Iannone assente al Festival di Sanremo: la verità del pilota

Andrea Iannone si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, parlando non solo di sport, ma anche della sua vita privata e della relazione con Elodie, al suo fianco ormai da quasi tre anni. Nel corso dell’intervista, il pilota ha parlato anche della recente partecipazione di Elodie al Festival di Sanremo, svelando il motivo dietro la sua assenza al Festival di Sanremo.

L’ASSENZA AL FESTIVAL DI SANREMO – Da alcuni anni legato sentimentalmente ad Elodie, Iannone ha ammesso di averla seguita con grande affetto nonostante la distanza: “Ho fatto molta fatica con il fuso orario australiano, ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l’ho seguita, ci tenevo”. Iannone si trovava infatti in Australia, impegnato nei test e nella preparazione per il debutto stagionale in Superbike a Phillip Island, una condizione che ha reso impossibile la sua presenza al fianco della cantante.

Le voci di una presunta crisi tra i due, dunque, vengono smentite con forza dalle parole del pilota, che non manca di sottolineare il legame solido con la sua compagna: “La sostengo in tutto, sono molto orgoglioso di lei”.

Anche l’artista, dal canto suo, segue con interesse e passione la carriera del compagno, cercando di essere sempre presente quando gli impegni glielo permettono. Il pilota ha poi rivelato: “È una persona estremamente curiosa e molto presente. Lei a dir la verità aveva un po’ paura della velocità, ma l’anno scorso è riuscita a venire a qualche gara e si è divertita molto. Voleva sapere tutto, quando scopre qualcosa di nuovo chiede e si informa per avere un quadro completo. È bello condividere le nostre passioni e i nostri obiettivi, ci sosteniamo molto”.

Elodie, intanto, continua a raccogliere consensi. La sua esibizione con Dimenticarsi alle 7 ha conquistato il pubblico sanremese, ottenendo un’accoglienza calorosa a ogni apparizione. L’assenza di Iannone sul palco dell’Ariston non è passata inosservata, ma il pilota ha voluto chiarire che si è trattato solo di “cause di forza maggiore”. L’amore tra loro procede a gonfie vele, dimostrando ancora una volta come il sostegno reciproco sia la vera forza della coppia.