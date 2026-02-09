Elodie, i motivi della rottura con Iannone: i dettagli

Nelle ultime ore, non si fa che parlare dei motivi che si nascondono dietro la rottura di Elodie ed Andrea Iannone. La loro storia d’amore è finita di punto in bianco. La coppia, molto seguita, non ha mai affrontato l’argomento, né ha annunciato la notizia.

Nonostante sia trascorso poco tempo dal loro distacco, i due già si sono catapultati in nuove frequentazioni. La cantante ha intrapreso una conoscenza con la sua ballerina, Franceska Nuredini. Le due sono recentemente tornate dallo loro fuga d’amore alle Maldive. Il cuore dello sportivo, invece, è stato conquistato da Rocìo Munoz Morales.

Il settimanale “Oggi” ha rivelato grandi indiscrezioni sui motivi della rottura definitiva dell’ex coppia. Alberto Dandolo ha, innanzitutto, sottolineato che Elodie e la sua amata “sono ormai inseparabili e la loro amicizia speciale si consolida ogni giorno”.

Tornando all’attrice romana e Iannone, ecco spiegato quanto accaduto:” Il motociclista avrebbe dato un ultimatum alla compagna: o costruiamo seriamente una famiglia ed un futuro insieme o prendiamo strade separate”. L’ex concorrente di “Amici” non avrebbe retto il peso della pressione, diventando inevitabile la seconda opzione.

Per la nota cantante, non è ancora giunto il momento di diventare mamma e moglie. La Di Patrizi è, infatti, molto concentrata su sé stessa e sulla sua carriera. Dietro, quindi, la rottura più che incomprensioni o liti, ci sarebbe un’incompatibilità di esigenze e visioni della vita.