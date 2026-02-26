Elodie, rivede Andrea Iannone: scatta il litigio in strada

Recentemente, Elodie ed il suo ex fidanzato, Andrea Iannone, si sono rivisti. L’incontro, tuttavia, non si sarebbe concluso nel migliore dei modi.

A rivelare lo scoop è stata la rivista “Diva e Donna”. Il settimanale ha pubblicato una serie di immagini che ritraggono lo sportivo, a bordo della sua auto, e la cantante fuori. Stando a quanto trapelato, tra i due sarebbe scoppiato un litigio in strada. L’ex concorrente di “Amici”, dopo uno scambio di battute accese, avrebbe urlato contro Iannone; che, sarebbe poi, corso via, sfrecciando.

Non è finita qui. Dopo la brutta discussione, la Di Patrizi sarebbe corsa nelle braccia della sua attuale compagna Franceska Nuredini. Le fotografie, infatti, hanno immortalato la cantante sorridente e tranquilla, mano nella mano con la sua ballerina.

Il motivo che è alla base della discussione non è di dominio pubblico. Così com’è altrettanto oscura la ragione che ha spinto i due ex ad incontrarsi. Forse per confrontarsi un’ultima volta? Chissà. Ciò che è certo che è, ormai, la loro relazione sia irrecuperabile.

Entrambi, in realtà, hanno voltato pagina velocemente. Elodie è, infatti, impegnata con la Nuredini. Le immagini parlano chiaro. Sebbene non ci sia stata nessuna dichiarazione ufficiale, sono settimane che girano foto delle due donne in atteggiamenti che non lasciano ombra di dubbio. La cantata romana, inoltre, non ha smentito nessuna voce sul suo fidanzamento. Anche Iannone non ha perso tempo. Lo sportivo ha intrapreso una nuova conoscenza. A far breccia nel suo cuore è stata la bellissima Rocio Munoz Morales. Nel loro caso, non si sa ancora se si tratti di un semplice flirt o dell’inizio di una frequentazione profonda.