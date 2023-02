La scorsa domenica nella puntata di Domenica In, in onda su Rai 1 condotto da Mara Venier, è stata una delle più emozionanti. La puntata era dedicata al padre della televisione italiana: Maurizio Costanzo, scomparso venerdì a Roma a 84 anni.

Durante tutto il weekend i protagonisti del piccolo schermo hanno ricordato tutti in qualche modo il gigante della televisione italiana che ci ha abbandonati e hanno espresso tutti la propria vicinanza alla vedova Maria De Filippi.

Come c’era da aspettarsi tutto il palinsesto della Mediaset nello scorso weekend è stato stravolto per il triste avvenimento, anche per rispetto alla conduttrice di Amici e C’è posta per te. Ma anche la Rai ha dato il suo contributo per ricordare Costanzo, che ha scritto la storia anche della Rai, ricordiamo, infatti, negli anni Settanta Bontà Loro.

Come anticipato, quindi, a Domenica In la proprietaria di casa Mara Venier era abbastanza provata e commossa per la morte non solo di un importante personaggio televisivo ma soprattutto di un amico.

Tra i diversi ospiti la scorsa domenica c’era anche Elodie che ha commosso l’intero studio, soprattutto Mara Venier, interpretando Se Telefonando. Il brano storico e indimenticabile è stato scritto proprio da Maurizio Costanzo per Mina. Non c’è confronto con l’originale, chiaramente, ma Elodie ha regalato degli attimi struggenti a tutti i presenti.

In seguito poi, durante la puntata, c’è stato l’intervento di Giorgio Asumma, che ha dedicato delle parole a Maria De Filippi, esortando tutti gli amici a mostrarle la vicinanza e non lasciarla sola, dopotutto Maurizio era tutto per lei.