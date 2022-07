Elodie, confessioni su Marracash: “La persona che amerò di più in tutta la mia vita”

La carriera di Elodie Di Patrizi è esplosa dopo la partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi. In una lunga intervista rilasciata a La Confessione di Peter Gomez, in onda venerdì 15 luglio alle 22.45 su Nove, la cantante ha ripercorso alcune tappe di vita professionale e privata ed è tornata a parlare del suo rapporto con Marracash, con il quale ha avuto un’intensa storia d’amore dal 2019 al 2021.

La storia d’amore con Marracash: la persona più importante

La cantante italo-francese è stata molto chiara su quello che prova per Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash. “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza“ ha dichiarato Elodie, la quale ha sottolineato come il rapper sia fondamentale nella sua vita.

La giovane cantante esplosa ad Amici ricorre a lui per ogni singolo dubbio o consiglio e ha rivelato che il rapper è tante cose: animalesco, elegante e con uno sguardo che sa catturare. “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore” ha aggiunto.

Lo stesso Marracash, infatti, ha scritto la hit Crazy Love sulla sua storia d’amore con Elodie. La cantante, infatti, ha sottolineato come il rapper sia stato “l’essere umano che più mi ha agitato”.

I due si sono conosciuti nel 2019 durante le registrazioni della hit radiofonica Margarita. Un amore importante, sicuramente non convenzionale: i due infatti hanno deciso di non convivere perché ci tengono ai loro spazi ed entrambi vogliono concentrarsi sulla carriera.