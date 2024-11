Elodie, disastrosa cena a Roma: accesa discussione tra la cantante e Andrea Iannone

Da quanto emerso dall’ultimo numero del settimanale di Gente, tra Elodie e Andrea Iannone ci sarebbe stata un’altra lite. Dopo quanto accaduto alcuni mesi fa in aereo, tra i due ci sarebbe stata un’altra accesa discussione, questa volta in un ristorante a Roma.

ACCESA DISCUSSIONE – Stando a quanto raccontato sulle pagine di Gente, la chiacchierata coppia avrebbe avuto l’ennesima discussione. Il settimanale ha pubblicato una serie di scatti che mostra la cantante e il pilota a cena in un ristorante a Roma. Ad un certo punto, però, tra i due ci sarebbe stato uno scontro.

Nelle immagini pubblicate dalla rivista si vede la cantante uscire furiosa dal locale, seguita da un Iannone con un’espressione mortificata. Rimangono sconosciuti i motivi che hanno scatenato il diverbio, ma c’è chi ha subito iniziato a ipotizzare che tra i due sia in corso una crisi. Potrebbe, però, trattarsi di un semplice screzio che può capitare in una coppia.

Come già anticipato, tra i due sarebbe già accaduta una discussione in pubblico. Qualche mese fa, infatti, tra Elodie e Andrea ci sarebbe stato un piccolo scontro in aereo, su un volo in direzione Londra, dove la coppia ha trascorso un romantico fine settimana.

Si è trattato di un piccolo screzio, superato dopo poco. L’ex volto di Amici e il centauro sono legati da ben due anni e solo poco tempo fa, intervistata a Vanity Fair, l’artista aveva così parlato del compagno:

“Andrea Iannone mi fa innamorare di lui ogni giorno. Ha una super pazienza, un rispetto della vita e il suo super potere è che è dolcissimo, lui mi prende mi abbraccia e io mi rassereno, mi comprende tanto. Non mi ha mai giudicata, neanche quando magari ogni tanto esagero. Questo è quello che mi fa innamorare di lui, è un uomo molto forte e la sua forza è proprio la pazienza”.