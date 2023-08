Elodie, dolci parole per il compleanno di Iannone ma qualcuno non perdona le dichiarazioni su Marracash

Mercoledì 9 agosto, Andrea Iannone ha festeggiato 34 anni in compagnia della sua dolce metà: Elodie Di Patrizi. Proprio da quest’ultima, infatti, sono arrivati gli auguri più dolci sebbene i due ci tengano particolarmente alla loro privacy. Tuttavia, qualche hater non ha gradito la dolce dedica della cantante.

Le parole di Elodie

“Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo” ha scritto la cantante allegando degli scatti romantici con il suo fidanzato. Tanti i volti noti dello spettacolo che hanno commentato gioiosi, da Mara Venier, Giulia Salemi, Fiorella Mannoia a Simona Ventura. Tuttavia, alcuni hater ne hanno approfittato per attaccare la cantante italo-francese e ricordare alcune frasi dette sul suo ex Marracash.

L’attacco alla cantante e le parole su Marracash

Elodie e il rapper hanno avuto una lunga e travagliata storia d’amore, poi conclusa rimanendo in ottimi rapporti. In molti ricorderanno le parole della cantante in un’intervista: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”.

Proprio questa frase è stata riportata da alcuni utenti sotto il dolce post di Elodie per Andrea. “Assomiglia sempre più a Marracash” tuona un utente. “Sappiamo tutti che tornerai col tuo ex storico (Marracash, ndr): vedi alla voce Belen”, “Deve ringraziare Belen che prima di mettersi assieme lo ha fatto rifare a immagine di Corona”. Insomma commenti al vetriolo, ma non è finita qui.

“Nonostante si sia rifatto tutto, sempre brutto è” commenta un altro utente. “Sei passata da una Ferrari a una Duna, e non c’è macchina più brutta della Duna”. Difficile credere che Elodie sia andata avanti con un nuovo amore a quanto pare.