Elodie e Marracash in crisi? Parla la cantante: “Faticoso”

Elodie e Marracash sono una coppia da diverso tempo. La coppia si è spesso mostrata assieme, soprattutto durante degli eventi importanti. Tuttavia, da diverso tempo a questa parte i due sembrerebbero essere in crisi poiché, almeno sui social, non si mostrano più insieme. La cantante, ex volto di Amici, ha dato una risposta a questi dubbi.

ANCORA INSIEME – Su Vanity Fair è apparsa una lunga intervista alla cantante di Andromeda, in cui si parla anche del suo rapporto con Marracash, rapper affermato. Simone Marchetti si è occupato dell’intervista e ha posto ad Elodie la fatidica domanda e aggiornamenti sulla sua situazione sentimentale.

“È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi” ha risposto la Di Patrizi. Insomma, i due sono ancora una coppia tra alti e bassi.

La cantante non ha dato una vera e propria risposta, piuttosto si è concentrata sulle difficoltà che può apportare una storia d’amore con un uomo dal carattere esplosivo come il rapper. Successivamente, Marchetti le ha chiesto se fosse pronta ad allargare la famiglia: “Oggi no. Perché non accetterei di essere deludente”. Oggi no, domani chissà.

GLI UOMINI IMPORTANTI PER ELODIE – Attualmente, però, la cantante ha pochi uomini importanti nella sua vita: i manager Max Brigante e Jacopo Pesce e il suo storico amico Mahmood. E Marracash?