Elodie e Marracash, parla il rapper: “Ci vogliamo ancora bene”

La storia d’amore tra Marracash ed Elodie ha attraversato parecchie difficoltà, tanto da spingere i due cantanti a rompere la relazione. Nonostante la rottura, però, i due sono in ottimi rapporti e in tanti hanno ipotizzato ad un ritorno di fiamma.

In occasione dell’uscita del videoclip del suo brano Dubbi, il rapper ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera ed è tornato sulla vicenda per fare chiarezza.

Il rapper: “Ci vogliamo ancora bene ma…”

Marracash non ha parlato solo della sua musica ma anche del rapporto con la Di Patrizi. Il rapper ha ammesso di provare ancora un gran bene per lei ma non nel senso comune del termine. I due quindi sono tornati insieme? La risposta è no ma il rapper non è stato molto cristallino:

“Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.

Tra i due quindi è rimasta una grande stima e sicuramente dei sentimenti non ben definiti. I due cantanti infatti sono spesso presenti l’uno per l’altra, anche a livello professionale. Questo i fan della coppia l’hanno notato e sperano che Marracash ed Elodie possano tornare insieme in un futuro prossimo.