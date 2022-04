Elodie e Marracash, ritorno di fiamma? La segnalazione del magazine Oggi

Elodie e Marracash si sono detti addio tra la fine della scorsa estate e l’inizio dell’autunno, tuttavia potrebbero aver in qualche modo ricucito i rapporti. Il magazine Oggi ha cercato di fare chiarezza sulla situazione sentimentale dei due. Vediamo cosa è successo.

Nuove frequentazioni

Dopo la rottura con Marracash, la cantante ed ex allieva di Amici ha mantenuto comunque buoni rapporti ma è stata pizzicata varie volte con il modello Davide Rossi. In alcune interviste, Marra ed Elodie hanno spesso ribadito di volersi ancora molto bene e stimarsi, nonostante la fine della loro storia d’amore; chiaramente mai nessun accenno sulle nuove frequentazioni o flirt di entrambi.

Ritorno di fiamma?

Il magazine Oggi ha raccontato un retroscena interessante sul rapporto tra Elodie e Marracash. Pare che i due abbiano ripreso a frequentarsi: “Nell’ultimo periodo stanno intensificando la loro frequentazione”.

Tuttavia, i due sono molto riservati sulla loro vita privata pertanto attualmente non si conosce la natura di tali incontri. C’è anche da capire se Elodie effettivamente abbia ancora una frequentazione in corso con Davide Rossi. Fino a poche settimane fa, i due si vedevano ancora, infatti il gossip aveva bollato la storia come “seria”.

Di Patrizi e il rapper si erano lasciati molto probabilmente per incompatibilità caratteriali che alla fine li aveva portati ad allontanarsi. E sull’idea di essere madre: “Troppo assoluto quello che ci unisce. Non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”.