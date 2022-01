Elodie e Marracash, spiegati i motivi della loro rottura: “Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri”

Elodie e Marracash oramai hanno concluso la loro relazione da tempo. Dopo una crisi andata avanti nel corso dell’estate, i due hanno dichiarato di non stare più insieme. Nonostante la loro storia d’amore sia finita, entrambi hanno reciproca stima e tanto affetto. Ad oggi, la cantante ha spiegato i motivi che l’hanno portata alla rottura.

Un amore mia finito

La famosa cantante, ex concorrente di Amici, ha tenuto a precisare che il suo amore per Marracash non è mai finito, semmai trasformato. “Per me continua a essere famiglia” ha commentato la Di Patrizi, la quale ha conosciuto il rapper nel 2019 grazie alla hit Margarita. La cantante ha spiegato che il suo rapporto con Fabio (vero nome del rapper) è sempre stato molto profondo, un compagno di giochi mai avuto nell’infanzia.

Entrambi hanno sempre voluto mantenere l’indipendenza, motivo che li ha portati a non convivere: “Non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”.

I motivi

“Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. E comunque che cosa significa che sono la “tua” fidanzata, che significa che quello è il “mio” ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo” ha continuato Elodie spiegando di essere contro qualsiasi costrutto sociale.

La cantante ha poi concluso spiegando di essere molto aggressiva quando sente di essere fragile: “Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri. Così è successo con Fabio”. Ad oggi Elodie vive a Milano e pensa solo a sé stessa.