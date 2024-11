Elodie e Tiziano Ferro, le confessioni sulla loro vita privata

La nuova canzone di Elodie e Tiziano Ferro spopola nelle radio. I due cantanti, a suon di musica e di risate, si sono recentemente lasciati andare a delle confessioni sulla loro vita privata.

Dopo la rottura con il suo ex marito Victor Allen, Tiziano Ferro ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro, con l’obiettivo di “guarire” dalle sue pene d’amore e di ritrovare la felicità. Sono state poche le sue apparizioni nel mondo musicale. Dopo questo periodo di distacco, è tornato più grintoso di prima con “Feeling” feat. Elodie.

I due per promuovere l’uscita del nuovo brano, hanno fatto una diretta sui loro profili Instagram, a bordo di un’auto lungo le strade di Los Angeles. Con alle spalle un panorama mozzafiato, si sono lasciati andare; mostrando il bene che li unisce, al di fuori dell’ammirazione lavorativa. Sulle note di “Sere Nere” e “Due”, hanno condiviso con gli spettatori momenti di spensieratezza e di riflessioni.

Raccontando il loro rapporto, Tiziano ha definito l’ex concorrente di Amici “un angelo” che è entrato nella sua vita e l’ha inondata di luce; diventando un punto di riferimento. Un’amica sempre pronta all’ascolto e a elargire consigli, più di una psicologa. Elodie, commossa da queste parole, ha rivelato di aver sempre visto il cantante come una fonte d’ispirazione.

La ragazza di origini romane si è lasciata andare, durante la diretta, a delle riflessioni su una sua precedente relazione. A tal proposito, ha detto, non facendo alcun nome:” C’era questa grande incomprensione. Io poi ho bisogno tanto di comunicare e quando dall’altra parte la persona non mi dà la possibilità di capire, io impazzisco”. Non si sa a chi si stesse riferendo. Molte persone hanno pensato che la persona in questione sia Marracash. La relazione tra i due è, ormai, finita da tempo; eppure i fan dei rispettivi cantanti non hanno accettato la rottura e fremono all’idea di un possibile ritorno. Elodie è fidanzata da circa due anni con il motociclista Andrea Iannone e tra i due non sembra esserci all’orizzonte l’ombra della crisi.