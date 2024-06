Elodie ha partecipato al matrimonio della mamma: la dedica e l’assenza di Andrea Iannone

Grande festa per Elodie e la sua famiglia, che hanno celebrato un evento speciale: il matrimonio di Claudia Marthe, madre della cantante, con il compagno Francesco Cramer. La cerimonia si è tenuta l’8 giugno 2024 nella suggestiva Villa Adelaide, un’incantevole dimora storica della famiglia Cramer, situata a Tassera, in provincia di Como, con una magnifica vista sul lago di Alserio.

Elodie ha condiviso la sua gioia su Instagram con un affettuoso messaggio: “Auguri Mammina e Francy!”, accompagnato da una foto dei novelli sposi durante il taglio della torta. La location da sogno ha fatto da sfondo a una cerimonia e a una festa indimenticabile, proseguite fino a notte fonda con un finale pirotecnico di fuochi d’artificio.

L’assenza di Andrea Iannone

La sposa era radiosa in un abito a sirena bianco con un profondo scollo a V. Al suo fianco, le sue figlie, Elodie e Fey Di Patrizi, hanno partecipato alla celebrazione. Elodie è apparsa elegante in un abito arancione lungo, con i capelli raccolti in una morbida coda bassa, pronta a rendere omaggio alla madre in questo giorno speciale.

Nonostante la presenza di numerosi invitati e gli scatti condivisi sui social, Andrea Iannone, compagno di Elodie, sembrava essere assente dalla festa. Tuttavia, la giornata è stata incentrata sulla sposa, Claudia, e il suo nuovo marito.

Elodie, in una recente intervista a Vanity Fair, aveva rivelato che la madre le aveva chiesto di cantare a cappella durante la cerimonia. Nonostante un po’ di imbarazzo, la cantante ha accettato, regalando ai presenti una performance intima e toccante, che ha ulteriormente arricchito una giornata già straordinaria. La voce di Elodie ha reso indimenticabile il matrimonio, lasciando un ricordo prezioso nel cuore di tutti i partecipanti.