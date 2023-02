Elodie, il racconto in aeroporto: “Me lo sono mangiato”

Il 20 febbraio è uscita la docu-serie, composta da tre episodi, di Elodie Di Patrizi intitolata “Sento ancora la vertigine”. La cantante ha ripercorso gli ultimi due anni della sua vita: da Sanremo in veste di co-conduttrice, alla partecipazione in gara. Un racconto molto importante in cui appare in tutti i momenti cruciali della sua vita: con Carlo Verdone, con Elisa e Mahmood e anche all’ultima Mostra di Venezia dove ha presentato il film di cui è protagonista, “Ti mangio il cuore”.

Episodio in aeroporto

Non solo, l’ex allieva di Amici ha raccontato anche alcuni episodi non facili della sua vita come quando in aeroporto venne giudicata da un uomo che nemmeno la conosceva. Nella serie targata Amazon, infatti, traspare il suo carattere forte e verace, ma anche la sua grande sensibilità su alcuni temi.

Elodie ha raccontato di essersi sentita giudicata da un uomo in aeroporto che nel momento dell’accaduto era al telefono. L’uomo accusò la cantante di “essere sotto effetto di qualcosa”. Nonostante la stanchezza, la cantante italo-francese è andata a confrontarsi con lui, il quale è rimasto impietrito.

“Sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita” ha rivelato la Di Patrizi.

Elodie ha rivelato di essere stanca del giudizio delle persone, soprattutto da parte di quelle che non conosce affatto. Non ha mai nascosto di avere un carattere esplosivo, pertanto l’episodio dell’aeroporto non è l’unico accaduto nella sua vita. Il video in questione è già diventato virale sui social e in tanti l’hanno trovato divertente, nonostante la cantante non fosse affatto contenta della situazione.

Con Andrea Iannone

La storia d’amore con Andrea Iannone procede a gonfie vele: i due ormai sono usciti allo scoperto anche sui social e si mostrano felici e spensierati. “Amore mio matto” ha scritto la Di Patrizi in una stories in cui Iannone appare disteso sul letto.