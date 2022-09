Elodie, la cantante ammette: “Sono bulla con i bulli”

Elodie ha raccontato un episodio molto particolare della sua vita e ha ammesso di non avere molta simpatia per i bulli

Elodie Di Patrizi, nota cantante lanciata grazie al talent Amici, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair e ha raccontato di un episodio molto particolare accaduto qualche giorno fa a Milano.

Elodie ammette: “Sono bulla con i bulli”

Nel corso dell’intervista, la cantante ha ammesso di essersela presa con un gruppetto di bulli: “Sono bulla coi bulli. A Milano, poche settimane fa, ho visto dei ragazzini che sbarravano la strada a una coppia di anziani, e sono diventata pazza”. Il racconto non è finito qui: “Ne ho preso uno e l’ho sbattuto fisicamente al muro: ‘Ma ti rendi conto che potrebbero essere i tuoi nonni?’ Ho fatto con lui ciò che avrei fatto con mio figlio”.

La cantante: “Sono padrona del mio corpo”. E sul discorso devianze della Meloni…

Durante l’intervista è stato chiesto alla cantante il motivo che la spinge a sessualizzare il suo corpo. Forti le parole di Elodie: “Innanzitutto perché ne sono padrona. E poi perché mi diverte dare fastidio. […] E in questo sono artista: nella provocazione”.

Successivamente la cantante si è espressa sul recente discorso di Giorgia Meloni, la quale ha definito alcune problematiche giovanili “devianze”. Dura la risposta della cantante: “Sono tutta deviata, ammettiamolo. Ma come si fa a usare una parola così becera per parlare di problematiche giovanili? […] A mio avviso, ha dimostrato di non essere madre e di non avere sensibilità accudente”.

La stessa Elodie ha spiegato di aver avuto particolari problemi da ragazzina, soprattutto a causa del contesto in cui viveva: genitori separati, un quartiere non proprio a prova di adolescenti. “Ero rabbiosa e colma di emozioni: questo mi spaventava” ha concluso la cantante.