Elodie, la cantante si mostra senza trucco: i fan apprezzano

Elodie si è recentemente mostrata senza trucco ai suoi fan tramite le storie di Instagram, apparendo stanchissima mentre era in macchina e ascoltava il suo ultimo singolo, A fari spenti, passare alla radio. I fan hanno apprezzato moltissimo la decisione di mostrarsi al naturale, soprattutto dopo la recente polemica degli scatti in cui appariva nuda.

Al naturale

Oltre al suo volto al naturale, i più attenti hanno notato un dettaglio significativo: indossava una felpa di colore celeste con una dedica nascosta per la città di Napoli. La scritta sulla felpa era chiara: “J’adore Napoli” (prezzo 30 euro).

Nel frattempo, Elodie è stata coinvolta in una polemica scatenata dal video del suo nuovo singolo, in cui appare praticamente nuda. Questo ha diviso il web in due fazioni: chi la ha elogiata definendola “Madre Natura” o addirittura “Venere”, e chi ha criticato la sua scelta, sostenendo che “Se non ti spogli non sai fare niente”, “non sei credibile”, “solo il c**o sai mostrare”, e aggiungendo sarcasticamente, “mi rendo conto solo ora che questo video ha anche un audio”.

A prendere le sue difese, però, ci ha pensato la collega Annalisa: “Ognuno fa quel che vuole, è libero di fare e di non fare. Se quel che stai raccontando acquista peso usando anche la tua immagine, va bene così.

E basta. Io negli anni ho tolto sovrastrutture e preconcetti e sono arrivata a Nuda il disco precedente, mostrandomi vera, per come sono a casa. Adesso è il contrario: sto usando la mia immagine per costruire, tutto al servizio dello spettacolo”.