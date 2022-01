Elodie, l’intervista su Grazia: tra musica e cinema

Dalla sua partecipazione ad Amici, Elodie ha raccolto una serie di successi che l’hanno portata ad essere tra le cantanti più amate nel panorama musicale italiano. L’artista, recentemente al centro del gossip per la fine della sua storia con Marracash, ha deciso di raccontarsi attraverso un’intervista a Grazia.

TRA MUSICA E CINEMA – Dopo un iniziale silenzio riguardo la fine della sua relazione con il noto rapper, attorno a cui sono girati svariati rumors, la cantante ha deciso di dire la sua. Oltre a raccontare della rottura con l’ex, l’artista ha parlato della sua vita lavorativa tra la musica e il cinema.

A breve la cantante lancerà un nuovo singolo a marzo, quindi dopo la sua esperienza al Festival di Sanremo. Il titolo di questo nuovo brano rimane ancora un segreto, ma la donna ha rivelato che il video ufficiale è finito, diretto dai Morelli Brothers.

Riguardo alla sua nuova avventura sul palco dell’Ariston, Elodie ha ammesso: “Salire su quel palco spaventa, a me tremavano le gambe, ma poi ho capito che la chiave per affrontarlo era divertirmi e, al solito, essere me stessa. Gli artisti in gara quest’anno vengono da tanti mondi musicali diversi, alcuni di loro sono miei amici veri, come Elisa, Mahmood e Michele Bravi. Non vedo l’ora di ascoltarli”.

L’ex volto di Amici, però, non ha dei nuovi progetti solo in ambito musicale. Cogliendo l’occasione di questa intervista, la cantante ha rivelato che a breve approderà anche sul grande schermo. La donna ha infatti recitato in Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa.